АПБ Азербайджана отказало в регистрации 405 субъектам предпринимательства

17 января 2020 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2019 году Агентство пищевой безопасности отказало 405 из 10 652 субъектов предпринимательства, обратившимся в связи с регистрацией по пищевой безопасности.

Об этом в отчетной конференции по итогам 2019 года сказал председатель Агентства Гошгар Тахмазли, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что в отчетный период, совместно с бизнес-ассоциациями и Торговыми палатами было организовано 80 мероприятий, проведены встречи с более чем 3900 предпринимателями.

Для оптимизации процесса регистрации и обеспечения прозрачности создана и внедрена система электронной регистрации по всей стране.

Тахмазли добавил, что в 2019 году поступило 10 652 обращения в связи с регистрацией субъектов по пищевой безопасности, осуществляющих деятельность в сфере пищевых продуктов. Было принято положительное решение в отношении 10 247 обращений, этим субъектам были представлены выписки из «Государственного реестра субъектов, осуществляющих деятельность в сфере пищевых продуктов».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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