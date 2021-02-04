Проведено очередное заседание Координационного штаба по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проведено очередное заседание Координационного штаба, созданного распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года для решения социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов, а также координации деятельности в этих сферах на освобожденных территориях страны, сообщает в четверг Trend.