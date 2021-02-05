В Бакинский порт прибыл блок-поезд из Турции

БАКУ/Trend/ - В Бакинский порт прибыл блок-поезд – состав из 42 контейнеров, перевозящий новый вид груза из Турции в Китай – продукцию горнодобывающей промышленности, сообщили Trend в дочерней компании ЗАО Азербайджанские железные дороги (АЖД) ООО ADY Container.

Отметим, что ж/д состав следует из города Анкара (Турция) в город Сиань (Китай)

"Поезд, следующий из Анкары (Турция) в город Сиань (Китай) – это новый логистический продукт, представленный ООО ADY Container совместно с партнерами из Турции, Грузии и Казахстана", – отметили в компании.

Сообщается, что очередной экспортный поезд Турции, состоящий из 40-футовых контейнеров, прибыл в Бакинский порт, двигаясь по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс, и будет отправлен в порт Актау в Казахстане фидерным судном «Бекет Ата».

Напомним, что операторами перевозки являются члены Транскаспийского международного транспортного консорциума – компании ADY Container (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан), GR Logistics (Грузия) и Pasifik Eurasia Logistics (Турция).

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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