Микаил Джаббаров обнародовал темпы роста ненефтяного сектора экономики Азербайджана за год

БАКУ /Trend/ - На фоне положительной динамики, фиксируемой в ненефтяном секторе экономики Азербайджана, в январе - апреле 2022 года зарегистрирован значительный рост налоговых поступлений по видам и направлениям платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

Из приведенной в публикации таблицы следует, что за год зафиксированы темпы роста налоговых поступлений в ненефтяном секторе: по НДС - на 51,4 процента, по акцизам - на 21,5 процента, по налогу на имущество - на 49,1 процента, по дорожному налогу - на 26 процентов, по налогу на добычу полезных ископаемых – на 66,8 процента, по земельному налогу - на 58 процентов.

«Эта динамика является итогом диверсификации экономики, повышения прозрачности и качества налогового администрирования», - говорится в публикации.