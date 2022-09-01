БАКУ /Trend/ - Азербайджанская ассоциация импортеров одежды (AFRA) и Ассоциация транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве.

Как передает Trend в четверг со ссылкой на AFRA, документ о сотрудничестве подписали руководитель AFRA Фарид Новрузи и глава Ассоциации транспортно-экспедиторских компаний Кямран Габибов.

Целью соглашения является развитие партнерства, обмен информацией и опытом, оптимизация цепочек поставок, применение современных цифровых систем в сфере логистики и розничной торговли, чтобы обеспечить эффективное решение проблем хранения и дистрибуции.

В рамках соглашения сторонами предусматривается организация конференций, бизнес-форумов, семинаров, круглых столов с участием международных организаций, компаний и экспертов в области логистики и ритейла, совместного участия в региональных и международных мероприятиях, содействие расширению профессиональных и деловых связей с заинтересованными компаниями и организациями.