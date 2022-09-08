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Официальный курс маната к мировым валютам на 8 сентября

Экономика Материалы 8 сентября 2022 09:16 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 8 сентября

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое сентября 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,6986 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,6986

1 австралийский доллар

AUD

1,1447

1 аргентинский песо

ARS

0,0121

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3237

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0982

100 южнокорейских вон

KRW

0,1231

1 чешская крона

CZK

0,0691

100 чилийских песо

CLP

0,1920

1 китайский юань

CNY

0,2441

1 датская крона

DKK

0,2284

1 грузинский лари

GEL

0,5950

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0213

1 британский фунт стерлингов

GBP

1,9559

100 индонезийских рупий

IDR

0,0114

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1586

1 швейцарский франк

CHF

1,7392

1 израильский шекель

ILS

0,4973

1 канадский доллар

CAD

1,2952

1 кувейтский динар

KWD

5,5054

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0209

100 ливанских фунтов

LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3778

1 мексиканский песо

MXN

0,0851

1 молдавский лей

MDL

0,0878

1 египетский фунт

EGP

0,0883

1 норвежская крона

NOK

0,1697

100 узбекских сомов

UZS

0,0155

1 польский злотый

PLN

0,3602

1 российский рубль

RUB

0,0276

1 сингапурский доллар

SGD

1,2100

1 саудовский риал

SAR

0,4523

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,1945

1 турецкая лира

TRY

0,0932

1 тайваньский доллар

TWD

0,0550

1 таджикский сомони

TJS

0,1660

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0462

100 японских йен

JPY

1,1806

1 новозеландский доллар

NZD

1,0284

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