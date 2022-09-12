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Официальный курс маната к мировым валютам на 12 сентября

Экономика Материалы 12 сентября 2022 09:18 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 12 сентября

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 сентября 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7139 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7139

1 австралийский доллар

AUD

1,1612

1 аргентинский песо

ARS

0,0120

1 белорусский рубль

BYN

0,6734

1 бразильский реал

BRL

0,3302

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0982

100 южнокорейских вон

KRW

0,1230

1 чешская крона

CZK

0,0698

100 чилийских песо

CLP

0,1869

1 китайский юань

CNY

0,2454

1 датская крона

DKK

0,2305

1 грузинский лари

GEL

0,5987

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0213

1 британский фунт стерлингов

GBP

1,9734

100 индонезийских рупий

IDR

0,0114

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1605

1 швейцарский франк

CHF

1,7712

1 израильский шекель

ILS

0,4995

1 канадский доллар

CAD

1,3044

1 кувейтский динар

KWD

5,5145

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0207

100 ливанских фунтов

LBP

0,1124

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3775

1 мексиканский песо

MXN

0,0855

1 молдавский лей

MDL

0,0877

1 египетский фунт

EGP

0,0880

1 норвежская крона

NOK

0,1716

100 узбекских сомов

UZS

0,0155

1 польский злотый

PLN

0,3651

1 российский рубль

RUB

0,0280

1 сингапурский доллар

SGD

1,2148

1 саудовский риал

SAR

0,4524

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2140

1 турецкая лира

TRY

0,0932

1 тайваньский доллар

TWD

0,0550

1 таджикский сомони

TJS

0,1657

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0463

100 японских йен

JPY

1,1876

1 новозеландский доллар

NZD

1,0373

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