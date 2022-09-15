...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс маната к мировым валютам на 15 сентября

Экономика Материалы 15 сентября 2022 09:18 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 15 сентября

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 сентября 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,6945 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,6945

1 австралийский доллар

AUD

1,1483

1 аргентинский песо

ARS

0,0119

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3292

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0971

100 южнокорейских вон

KRW

0,1221

1 чешская крона

CZK

0,0692

100 чилийских песо

CLP

0,1849

1 китайский юань

CNY

0,2440

1 датская крона

DKK

0,2278

1 грузинский лари

GEL

0,6018

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0214

1 британский фунт стерлингов

GBP

1,9589

100 индонезийских рупий

IDR

0,0114

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1586

1 швейцарский франк

CHF

1,7643

1 израильский шекель

ILS

0,4964

1 канадский доллар

CAD

1,2904

1 кувейтский динар

KWD

5,5057

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0207

100 ливанских фунтов

LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3752

1 мексиканский песо

MXN

0,0851

1 молдавский лей

MDL

0,0881

1 египетский фунт

EGP

0,0877

1 норвежская крона

NOK

0,1681

100 узбекских сомов

UZS

0,0156

1 польский злотый

PLN

0,3594

1 российский рубль

RUB

0,0284

1 сингапурский доллар

SGD

1,2093

1 саудовский риал

SAR

0,4522

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2056

1 турецкая лира

TRY

0,0932

1 тайваньский доллар

TWD

0,0547

1 таджикский сомони

TJS

0,1668

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0460

100 японских йен

JPY

1,1846

1 новозеландский доллар

NZD

1,0208

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости