Отрадно видеть стремительный процесс восстановления освобожденных земель Азербайджана - глава международных инновационных центров в Израиле

БАКУ /Trend/ - Отрадно видеть стремительный процесс восстановления освобожденных земель Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, об этом журналистам сказал основатель и руководитель нескольких бизнес-акселераторов и международных инновационных центров в Израиле Тал Катран в рамках мероприятия на тему “Культурная экономика в Азербайджане: Шуша - импульсы развития”.

“Накануне я побывал в городе Шуша. Это был день, наполненный множеством эмоций - как печали и грусти в связи с тяжелой судьбой города, так и радости и надежд на будущее. Отрадно видеть непрекращающийся процесс восстановления. Я заметил, что восстанавливаются не только прежние объекты, но и строятся новые. Это не должно прекращаться, так как главной мотивацией должно быть возвращение вынужденных переселенцев на свои земли”, - сказал он.

Катран также отметил уникальность Международного аэропорта Физули.

“По дороге в Шушу мы остановились в городе Физули, где ознакомились с новым аэропортом. Тот факт, что аэропорт был построен менее чем за год, по праву может считаться мировым рекордом”, - добавил он.