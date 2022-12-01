Обсуждено расширение экономических связей между Азербайджаном и Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось VI заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном в экономической и гуманитарной сферах.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минэкономики Азербайджана, заседание, прошедшее накануне, состоялось с участием делегации во главе с сопредседателем комиссии, заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыром Атдаевым.

На заседании министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул, что отношения двух стран развиваются, уделяется внимание расширению партнерства.

"В январе-октябре текущего года стоимость торгового оборота между Азербайджаном и Туркменистаном выросла более чем в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако есть большие возможности для дальнейшего увеличения торговли, а огромный потенциал двух стран в энергетической, транспортно-транзитной и других сферах создает благоприятную почву для развития отношений", - сказал Джаббаров, слова которого приводятся в сообщении.

На заседании была представлена подробная информация о бизнесе и инвестиционной привлекательности нашей страны,туркменские инвесторы приглашены к активному сотрудничеству.

В свою очередь, Атдаев подчеркнул успешные отношения между странами, поделился своими мыслями о развитии партнерства по новым направлениям, расширении деловых отношений и реализации совместных проектов.

На встрече обсуждались вопросы взаимной торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, были проведены дискуссии о развитии партнерства в этих областях.

В конце заседания был подписан итоговый протокол. Документ предусматривает укрепление сотрудничества в экономической-торговле, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и продовольственной безопасности, градостроительстве и архитектуре, а также в других сферах.