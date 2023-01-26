ЕС наращивает сотрудничество с Азербайджаном в области "зеленой" энергии - Посол

БАКУ/ Trend/ - ЕС наращивает сотрудничество с Азербайджаном в области "зеленой" энергии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на церемонии празднования 15-летия Представительства ЕС в Баку.

"Меморандум, подписанный в сфере энергетики в июле прошлого года, уже усилил наше сотрудничество в этой сфере. Недавно в Бухаресте мы подписали соглашение о поставках "зеленой" энергии через Черное море. Данное соглашение выведет наше партнерство на более высокий уровень", - сказал посол.

Посол ЕС подчеркнул, что офис диппредставительства прилагает усилия для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с Азербайджаном.

Кроме того, напомнил Михалко, ЕС является основным торговым партнером Азербайджана и половина экспорта Азербайджана приходится на долю стран ЕС.

Отметим, что в рамках Европейского инвестиционного плана на сумму 17 миллиардов евро Еврокомиссия, Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации проекта подводного энергетического кабеля в Черном море.