БАКУ /Trend/ - Министерство городского развития и изменения климата Турции объявило тендер на строительство школы с 24 классами и студенческого общежития на 200 человек в провинции Маниса.

Как передает Trend, об этом сообщили TurkicWorld в платформе электронных государственных закупок (EKAP).

В тендере могут участвовать отечественные и иностранные компании. Крайний срок завершения строительных работ - 500 дней после объявления результатов тендера.

Участники тендера должны иметь следующие критерии:

- не должно быть просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Турецкой Республике;

- иметь соответствующую лицензию или разрешение на осуществление соответствующего вида предпринимательской деятельности или на выполнение определенных действий;

- не должен быть объявлен банкротом, или коммерческая деятельность которого по решению суда прекращена.

Последний срок подачи тендерного предложения:

- тендерные предложения должны быть представлены до 4 мая 2023 года, 14:00 по турецкому времени, в виде конвертов в адрес "Bullu Conut Administrative Baskanlığı (TOKI) - Toplantı Salonu" и с запечатанными углами.

- Каждый угол конвертов должен быть запечатан.

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