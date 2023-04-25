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Налоговые поступления в экономику Азербайджана в 2022 году выросли на 82% - министр

Экономика Материалы 25 апреля 2023 12:08 (UTC +04:00)
Налоговые поступления в экономику Азербайджана в 2022 году выросли на 82% - министр

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Налоговые поступления в экономику Азербайджана в 2022 году выросли на 82 процента.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе мероприятия на тему «Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане».

По его словам, в целом по линии Госналоговой службы в бюджет были перечислены средства в размере 15,5 миллиарда манатов.

«Этот показатель за период независимости Азербайджана является рекордным. Достижение таких результатов обусловлено рядом фискальных льгот и поощрений, определенных правительством Азербайджана. Отрадно, что более 80 процентов уплачиваемых налогов, особенно в ненефтяном секторе, приходится на частный сектор», - добавил он.

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