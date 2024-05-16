Нехватка воды может вызвать разногласия между странами - ФАО

БАКУ/Trend/ - Рост конкуренции из-за дефицита водных ресурсов может стать источником разногласий между странами.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Айнур Сеидюсиф на "Саммите по климату и воде: на пути к COP29" в Университете ADA.

По ее словам, недостаток воды оказывает негативное влияние на различные сферы, такие как бытовое потребление, сельское хозяйство и промышленность.

"Тема нехватки воды активно обсуждается в последние годы, и водные ресурсы продолжают играть значительную роль в контексте изменения климата. Своевременные действия и меры принимают важное значение для предотвращения дальнейшего уменьшения запасов воды", - подчеркнула эксперт организации.

Она отметила, что работа в этой области ведется в двух направлениях: внутри страны и на международном уровне через дипломатические и технические дискуссии по управлению водными ресурсами между странами.

"Эти усилия сыграют важную роль в сохранении и увеличении запасов воды. Учитывая, что сельское хозяйство является одним из наиболее интенсивных потребителей воды в мире, использование воды более рационально, с применением новых технологий и инноваций, находит свое отражение в работе ФАО", - добавила Айнур Сеидюсиф.

Отметим, что в Университете ADA в Баку состоялся "Саммит по климату и воде: на пути к COP29".

На мероприятии участвовали правительственные и академические учреждения, международные организации и эксперты частного сектора.

Среди выступающих были представители министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Университета ADA, ФАО и офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане, а также председатель совета директоров и главный исполнительный директор Азербайджанской операционной компании COP29, председатель Комиссии по устойчивому будущему Турции и исполнительный директор "Aqualink".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!