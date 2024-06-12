KPMG в Азербайджане провел международный саммит "Baku Analytical Route Summit" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - KPMG в Азербайджане провел международный саммит "Baku Analytical Route Summit" для обсуждения последних трендов и достижений в области аналитики данных и ИИ.

10 июня 2024 года в отеле Four Seasons Hotel Baku состоялся международный саммит "Baku Analytical Route Summit", организованный KPMG Кавказ и Центральная Азия и KPMG Турция.

Саммит был открыт приветственной речью Альпера Карачара, Партнёром и главой департамента Консалтинга KPMG в Турции, а также Рауфом Атакишиевым, руководителем Консалтинговой практики КПМГ в Азербайджане.



Представители KPMG, а также руководители крупных компаний из Турции, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана – Akbank, Yapi Kredi, Ziraat bank, Ford Otosan, Kcell, Magnum Cash&Carry, TBC Group Uzbekistan, Pasha Holding, Kapital Bank, ABB, Pasha Bank, Azerconnect Group, Azercell – поделились своим практическим опытом и успешными кейсами внедрения ИИ, генеративного ИИ (GenAI) и иных инновационных подходов в области аналитики данных и прогнозирования.

Саммит включал шесть презентаций и три панельные сессии, которые покрывали такие сектора, как ритейл, телеком и финансовый сектора.

Модератором первой сессии "Цифровая сила: Устойчивые компании на основе данных" был Гёкхан Матарачи, Руководитель департамента по Инновациям и Технологическому Консалтингу в KPMG Турция.

Вторая сессия "Установление правильного курса в развитии организаций, сфокусированных на данных, на основе ИИ" была модерирована Ануаром Нурахметовым, Директором Технологического Консалтинга KPMG в Азербайджане.

Модератором третьей сессии "Поддержка принятия решений и создание ценности для клиентов" был Константин Аушев, Партнером, Руководителем Технологического Консалтинга в KPMG в Кавказе и Центральной Азии.

В ходе мероприятия спикеры осветили все аспекты таких тем, как тренды ИИ, цифровой потенциал и устойчивые компании, основанные на данных; регуляторные основы и аспекты защиты данных; эффективность нейронных сетей в прогнозировании продаж, инжиниринг данных и аналитика непрерывного мониторинга, и т.д.

На мероприятии приняло участие более 150 гостей, и завершилось активной сессией вопросов-ответов, подчеркивая значимость и актуальность данного саммита в сфере аналитики, инноваций и кибербезопасности.