Названо число граждан Азербайджана, работающих по трудовому договору

БАКУ /Trend/ - Сегодня число трудоспособных граждан в Азербайджане составляет 5 миллионов 195 тысяч человек. Из них 4 миллиона 900 тысяч активно участвуют в экономике. Но количество трудовых договоров составляет 1 миллион 749 тысяч.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике заявил депутат Вугар Байрамов.

По его словам, это означает, что только 35,6 процента граждан Азербайджана работают по трудовому договору.

"В то же время 65 процентов граждан, которые сегодня активно заняты в экономике (то есть, работают), не имеют трудового договора. Это означает, что 65 из каждых 100 работающих граждан - работают без контракта. Официальная статистика показывает, что легализация отношений с точки зрения договора на рынке труда имеет важное значение.

Необходимо увеличить количество наемных работников, привлечь граждан к работе по трудовому договору. Это важно с точки зрения защиты трудовых прав этих лиц, а также увеличения поступлений в государственный бюджет и легализации отношений", - добавил он.

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