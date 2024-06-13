В Нахчыване увеличились налоговые поступления от активных объектов

БАКУ /Trend/ - В январе–мае этого года налоговые поступления от активных объектов в Нахчыванской АР выросли в 2,1 раза.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики, за первые 5 месяцев текущего года налоговые поступления от этих объектов увеличились в 2,1 раза, или на 2,3 миллиона манатов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили около 4,5 миллиона манатов.

По состоянию на 1 июня этого года количество активных объектов (хозяйствующих субъектов) увеличилось на 7,2% по сравнению с началом года и достигло 5 709.

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