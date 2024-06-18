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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 18 июня 2024 09:12 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает во вторник Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

3 июня

1,7

10 июня

1,7

4 июня

1,7

11 июня

1,7

5 июня

1,7

12 июня

1,7

6 июня

1,7

13 июня

1,7

7 июня

1,7

14 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0212 маната и составил 1,8292 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

3 июня

1,8448

10 июня

1,8283

4 июня

1,8546

11 июня

1,8306

5 июня

1,8498

12 июня

1,8252

6 июня

1,8508

13 июня

1,8366

7 июня

1,8522

14 июня

1,8253

Средний курс за неделю

1,8504

Средний курс за неделю

1,8292

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений на уровне 0,0191 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

3 июня

0,0189

10 июня

0,0190

4 июня

0,0191

11 июня

0,0192

5 июня

0,0191

12 июня

0,0191

6 июня

0,0191

13 июня

0,0191

7 июня

0,0191

14 июня

0,0193

Средний курс за неделю

0,0191

Средний курс за неделю

0,0191

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире не изменился. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0524 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

3 июня

0,0527

10 июня

0,0523

4 июня

0,0528

11 июня

0,0525

5 июня

0,0521

12 июня

0,0525

6 июня

0,0526

13 июня

0,0526

7 июня

0,0526

14 июня

0,0523

Средний курс за неделю

0,0526

Средний курс за неделю

0,0524

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