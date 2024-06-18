Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает во вторник Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 3 июня 1,7 10 июня 1,7 4 июня 1,7 11 июня 1,7 5 июня 1,7 12 июня 1,7 6 июня 1,7 13 июня 1,7 7 июня 1,7 14 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0212 маната и составил 1,8292 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 3 июня 1,8448 10 июня 1,8283 4 июня 1,8546 11 июня 1,8306 5 июня 1,8498 12 июня 1,8252 6 июня 1,8508 13 июня 1,8366 7 июня 1,8522 14 июня 1,8253 Средний курс за неделю 1,8504 Средний курс за неделю 1,8292

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений на уровне 0,0191 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 3 июня 0,0189 10 июня 0,0190 4 июня 0,0191 11 июня 0,0192 5 июня 0,0191 12 июня 0,0191 6 июня 0,0191 13 июня 0,0191 7 июня 0,0191 14 июня 0,0193 Средний курс за неделю 0,0191 Средний курс за неделю 0,0191

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире не изменился. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0524 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 3 июня 0,0527 10 июня 0,0523 4 июня 0,0528 11 июня 0,0525 5 июня 0,0521 12 июня 0,0525 6 июня 0,0526 13 июня 0,0526 7 июня 0,0526 14 июня 0,0523 Средний курс за неделю 0,0526 Средний курс за неделю 0,0524

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