Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает во вторник Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
3 июня
|
1,7
|
10 июня
|
1,7
|
4 июня
|
1,7
|
11 июня
|
1,7
|
5 июня
|
1,7
|
12 июня
|
1,7
|
6 июня
|
1,7
|
13 июня
|
1,7
|
7 июня
|
1,7
|
14 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0212 маната и составил 1,8292 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
3 июня
|
1,8448
|
10 июня
|
1,8283
|
4 июня
|
1,8546
|
11 июня
|
1,8306
|
5 июня
|
1,8498
|
12 июня
|
1,8252
|
6 июня
|
1,8508
|
13 июня
|
1,8366
|
7 июня
|
1,8522
|
14 июня
|
1,8253
|
Средний курс за неделю
|
1,8504
|
Средний курс за неделю
|
1,8292
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений на уровне 0,0191 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
3 июня
|
0,0189
|
10 июня
|
0,0190
|
4 июня
|
0,0191
|
11 июня
|
0,0192
|
5 июня
|
0,0191
|
12 июня
|
0,0191
|
6 июня
|
0,0191
|
13 июня
|
0,0191
|
7 июня
|
0,0191
|
14 июня
|
0,0193
|
Средний курс за неделю
|
0,0191
|
Средний курс за неделю
|
0,0191
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире не изменился. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0524 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
3 июня
|
0,0527
|
10 июня
|
0,0523
|
4 июня
|
0,0528
|
11 июня
|
0,0525
|
5 июня
|
0,0521
|
12 июня
|
0,0525
|
6 июня
|
0,0526
|
13 июня
|
0,0526
|
7 июня
|
0,0526
|
14 июня
|
0,0523
|
Средний курс за неделю
|
0,0526
|
Средний курс за неделю
|
0,0524
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