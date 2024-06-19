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Азербайджан увеличил инвестиции в экономику Турции

Экономика Материалы 19 июня 2024 13:25 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года Азербайджан инвестировал в экономику Турции 40 миллионов долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля инвестиций Азербайджана в экономику Турции в общем объеме инвестиций за отчетный период выросла с 6,7% до 12,1%.

В январе-марте Турция инвестировала в экономику Азербайджана 261,4 миллиона долларов США. Это на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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