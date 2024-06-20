В Баку проходит международный страховой форум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку стартовал "Азербайджанский международный страховой форум 2024".

Как сообщили в четверг Trend в Ассоциации страховщиков Азербайджана, на "Азербайджанском международном страховом форуме 2024", организованном при стратегической поддержке Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и Бюро обязательного страхования, Ассоциации страховщиков Азербайджана и международной компании "Xprimm", принимают участие председатель ЦБА Талех Кязимов, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев и другие официальные лица.

В рамках двухдневного форума проходят панельные дискуссии по темам, актуальным для местных и мировых страховых рынков, таким как страхование автотранспортных средств и медицинское страхование, а также роль страхования в управлении климатическими рисками.

Как отметил Талех Кязымов, в Азербайджане планируется увеличение объема страхового рынка и его оптимизация.

"В соответствии с рядом решений были внесены изменения. Эти изменения касаются лиц, которые получают по интернету риски для обеспечения их гарантии, а также обеспечения их прав. Эти меры направлены на усиление их защиты и прав. Несмотря на динамичные изменения, потенциал рынка остается очень высоким на начальном этапе его развития и приведения в соответствие с современными требованиями Центрального банка, который определил это в качестве одного из приоритетов", - сказал он.

Он напомнил, что на 2024-2025 годы разработана стратегия развития этой сферы, которая была принята руководством Центробанка.

"В результате этой стратегии обеспечение стабильности определено как основной приоритет. Планируется увеличение объема страховых услуг и их оптимизация. Будет реализован принцип "минимальные вложения, оптимальный уровень сервиса". Внедрение шести современных технологий повысит доступность страховых услуг и обеспечит высокий уровень удовлетворенности клиентов, что, в свою очередь, поможет оптимизировать нашу систему в целом. Учитывая все эти аспекты, Центробанк начал процесс специального регулирования. Это касается также поддержки инновационных изменений и повышения эффективности управления, что является важным приоритетом в условиях изменения климата и увеличения числа страховых случаев, что ведет к значительным расходам как для населения, так и для экономики", - отметил он.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, в свою очередь, отметил, что в ближайшем будущем в Азербайджане планируется расширение охвата аграрного страхования и внедрение более инновационных страховых продуктов для минимизации воздействия климатических изменений на сельскохозяйственный сектор.

"Наши цели в сфере аграрного страхования обширны. В ближайшем будущем планируется расширение охвата аграрного страхования и внедрение более инновационных страховых продуктов для минимизации воздействия климатических изменений на сельскохозяйственный сектор. Также хотелось бы подчеркнуть, что успешная модель страхования, применяемая в нашей стране, вызывает интерес у различных государств. В качестве примера можно привести сотрудничество с братским Узбекистаном в данном направлении", - подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время 25 процентов сельскохозяйственных земель страны находятся под страховой защитой.

Далее, говоря о обязательном медицинском страховании, председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев заявил, что целью внедрения данной системы является обеспечение универсальной и устойчивой медицинской страховки.

Он отметил, что такая страховка гарантирует предоставление эффективных медицинских услуг и совершенствует финансирование здравоохранения.

"Учитывая принцип ООН "никто не должен остаться в стороне" в рамках Целей устойчивого развития, система обязательного медицинского страхования создана для удовлетворения фундаментальных потребностей населения в сфере здравоохранения. Наша цель — достичь универсального медицинского обеспечения, чтобы каждый мог получать качественные медицинские услуги без финансовых затруднений. Отмечу, что благодаря внедрению обязательного медицинского страхования в нашей стране все, от детей до взрослых, охвачены этой системой и имеют право на бесплатное использование более чем 3300 медицинских услуг, покрываемых страховкой", - добавил Заур Алиев.

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