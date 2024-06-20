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Naxçıvanbank преобразовался в Небанковскую кредитную организацию

Экономика Материалы 20 июня 2024 12:07 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Открытое акционерное общество "Naxçıvanbank" изменило название и организационно-правовую форму.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на газету "Vergilər" (Налоги) Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что банк меняет название и организационно-правовую форму и объявляет о преобразовании в Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация электронного кредита".

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