Naxçıvanbank преобразовался в Небанковскую кредитную организацию

БАКУ /Trend/ - Открытое акционерное общество "Naxçıvanbank" изменило название и организационно-правовую форму.
Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на газету "Vergilər" (Налоги) Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.
Было отмечено, что банк меняет название и организационно-правовую форму и объявляет о преобразовании в Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация электронного кредита".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!