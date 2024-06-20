Президентство в IOTA на 2024-2025 годы возложено на Государственную налоговую службу Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В столице Венгрии, Будапеште, прошла административная сессия в рамках 28-й Генеральной ассамблеи Европейской организации налоговых администраций (IOTA). В мероприятии от Азербайджана приняла участие делегация, возглавляемая начальником Государственной налоговой службы при министерстве экономики Орханом Назарли.

Об этом сообщили в четверг Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

На административной сессии Генеральной ассамблеи выступил президент IOTA, глава Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии Ференц Вагуйхели. Сообщая о своем президентстве в 2023-2024 годах, Ференц Вагуйхели рассказал о проделанной за это время работе и достигнутых результатах. Затем путем голосования были утверждены документы, охватывающие деятельность IOTA в текущей и среднесрочной перспективе.

На административной сессии Генеральной ассамблеи на должность президента IOTA на 2024-2025 годы был избран начальник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Орхан Назарли. В рамках сессии были также избраны члены Исполнительного совета IOTA на 2024-2025 годы. В Исполнительном совете будут представлены Бельгия, Эстония, Финляндия, Венгрия, Румыния, Швейцария и Швеция.

Выступивший на сессии Орхан Назарли рассказал о современных тенденциях и вызовах в международной налоговой системе, приоритетных направлениях развития налогового администрирования на среднесрочный период. Было отмечено, что налоговое администрирование является динамичной сферой, требующей высокой компетентности, осведомленности и стратегических подходов.

Начальник службы подчеркнул, что в последние годы в налоговых системах наблюдается определенная трансформация в результате глобализации и цифровизации. На международном уровне эта трансформация требует организации совершенной и современной налоговой системы, усиления сотрудничества налоговых администраций в ответ на вызовы.

Орхан Назарли проинформировал участников о планах, упомянув, что Государственная налоговая служба впервые будет исполнять обязанности президента IOTA. Он отметил, что в предстоящий период планируется мобилизовать все усилия для повышения эффективности сотрудничества в рамках IOTA.

Орхан Назарли отметил важность тщательного отслеживания современных тенденций с целью внедрения эффективных механизмов налоговыми администрациями. Заявив, что особое внимание будет уделено реализации целей, определенных в стратегии IOTA на 2023-2027 годы, глава Государственной налоговой службы подчеркнул, что усиление потенциала и наращивание возможностей Ассамблеи будет одним из главных приоритетов.

Отметив, что очередная Генеральная Ассамблея IOTA пройдет в Азербайджане, начальник службы пригласил всех участников принять активное участие в мероприятиях и планируемых инициативах, которые будут организованы в стране.

Затем флаг IOTA, считающийся символом президентства в организации, был вручен главой Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии Ференцом Вагуйхели начальнику Государственной налоговой службы Азербайджана Орхану Назарли.

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