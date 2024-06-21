БАКУ /Trend/ - PASHA Insurance тестирует новые функции, такие как оценка потерь с использованием моделей компьютерного зрения, что позволяет оценить ущерб за считаные минуты.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал руководитель отдела автомобильного и цифрового страхования PASHA Insurance Адиль Бекиров в ходе панельной дискуссии на тему "Автомобильное страхование" в рамках второго дня Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

Бекиров упомянул, что PASHA Insurance занимает лидирующие позиции на рынке мобильного страхования, особенно в сфере автострахования.

"Цифровизация для нас - не просто тренд, а жизненная необходимость, позволяющая предоставлять качественные услуги нашим клиентам. Наша цифровая стратегия состоит из двух основных направлений. Первое - цифровизация клиентского пути, второе - цифровизация внутренних процессов. Эти два направления взаимосвязаны. Начав с анализа клиентского опыта, мы выявили ключевые болевые точки и узкие места во взаимодействии с клиентами", - подчеркнул он.

По его словам, одной из основных инициатив стало внедрение цифрового формата обработки претензий.

"Теперь клиент может полностью решить вопрос с претензией, не посещая офис. Процесс начинается с уведомления о происшествии, которое раньше требовало визита представителя страховой компании на место события и занимало много времени. Мы сократили этот процесс, внедрив цифровые инструменты, позволяющие клиентам сдавать документы и подписывать их электронным образом. Мы разработали мобильное приложение и клиентский портал, где можно подать претензию и сдать документы без визита в офис. Электронная подпись позволяет завершить все формальности онлайн", - отметил он.

Бекиров подчеркнул, что внутренние процессы также подверглись оптимизации.

"Например, автоматизированные инструменты принятия решений позволяют распределять случаи претензий среди обработчиков на основе опыта и релевантности. Мы тестируем новые функции, такие как оценка потерь с использованием моделей компьютерного зрения, что позволяет оценить ущерб за считанные минуты. Основная идея нашей цифровой стратегии — это не просто внедрение технологий, а предоставление ценности клиентам. Мы активно общаемся с клиентами, чтобы лучше понимать их потребности и улучшать наши продукты и услуги. Как говорится, хороший клиент купит ваш продукт, но лучший клиент поможет вам его улучшить. Именно поэтому мы стремимся к долгосрочным отношениям с нашими клиентами, прислушиваясь к их мнению и потребностям", - добавил руководитель отдела.

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