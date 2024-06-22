Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанcкого маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
10 июня
|
1,7
|
17 июня
|
1,7
|
11 июня
|
1,7
|
18 июня
|
1,7
|
12 июня
|
1,7
|
19 июня
|
1,7
|
13 июня
|
1,7
|
20 июня
|
1,7
|
14 июня
|
1,7
|
21 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0032 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0044 маната и составил 1,8248 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
10 июня
|
1,8283
|
17 июня
|
1,8253
|
11 июня
|
1,8306
|
18 июня
|
1,8253
|
12 июня
|
1,8252
|
19 июня
|
1,8253
|
13 июня
|
1,8366
|
20 июня
|
1,8260
|
14 июня
|
1,8253
|
21 июня
|
1,8221
|
Средний курс за неделю
|
1,8292
|
Средний курс за неделю
|
1,8248
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0005 маната и составил 0,0196 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
10 июня
|
0,0190
|
17 июня
|
0,0193
|
11 июня
|
0,0192
|
18 июня
|
0,0193
|
12 июня
|
0,0191
|
19 июня
|
0,0193
|
13 июня
|
0,0191
|
20 июня
|
0,0204
|
14 июня
|
0,0193
|
21 июня
|
0,0195
|
Средний курс за неделю
|
0,0191
|
Средний курс за неделю
|
0,0196
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0522 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
10 июня
|
0,0523
|
17 июня
|
0,0523
|
11 июня
|
0,0525
|
18 июня
|
0,0523
|
12 июня
|
0,0525
|
19 июня
|
0,0523
|
13 июня
|
0,0526
|
20 июня
|
0,0523
|
14 июня
|
0,0523
|
21 июня
|
0,0517
|
Средний курс за неделю
|
0,0524
|
Средний курс за неделю
|
0,0522
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