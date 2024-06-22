Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанcкого маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 10 июня 1,7 17 июня 1,7 11 июня 1,7 18 июня 1,7 12 июня 1,7 19 июня 1,7 13 июня 1,7 20 июня 1,7 14 июня 1,7 21 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0032 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0044 маната и составил 1,8248 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 10 июня 1,8283 17 июня 1,8253 11 июня 1,8306 18 июня 1,8253 12 июня 1,8252 19 июня 1,8253 13 июня 1,8366 20 июня 1,8260 14 июня 1,8253 21 июня 1,8221 Средний курс за неделю 1,8292 Средний курс за неделю 1,8248

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0005 маната и составил 0,0196 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 10 июня 0,0190 17 июня 0,0193 11 июня 0,0192 18 июня 0,0193 12 июня 0,0191 19 июня 0,0193 13 июня 0,0191 20 июня 0,0204 14 июня 0,0193 21 июня 0,0195 Средний курс за неделю 0,0191 Средний курс за неделю 0,0196

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0522 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 10 июня 0,0523 17 июня 0,0523 11 июня 0,0525 18 июня 0,0523 12 июня 0,0525 19 июня 0,0523 13 июня 0,0526 20 июня 0,0523 14 июня 0,0523 21 июня 0,0517 Средний курс за неделю 0,0524 Средний курс за неделю 0,0522

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