В Азербайджане сократился экспорт и импорт пластмассы

БАКУ /Trend/ - За январь-май 2024 года Азербайджан экспортировал 180 756 тонн пластмассы и продукции из нее на сумму 163,838 миллиона долларов США.

Об этом в субботу Trend сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, это на 19,03 процента и 19,7 процента меньше, чем за тот же период прошлого года соответственно.

"За отчетный период на пластмассы и продукции из нее пришлось 1,47 процента общего экспорта Азербайджана и 12,99 процента экспорта ненефтяного сектора.

За пять месяцев в Азербайджан было импортировано 117 059 тонн пластмассы и продукции из нее на сумму 206,449 миллиона долларов США, что на 3,9 и 0,4 процентов меньше в сравнении с прошлым годом, соответственно.

Доля импорта указанной продукции в общем импорте Азербайджана за вышеуказанный период составила 2,83 процента", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!