Приобретение акций ABB - это прекрасная возможность для наших граждан увеличить свои доходы

Trend представляет интервью с Председателем Правления Банка ABB Аббасом Ибрагимовым.

– Аббас муаллим, в эти дни началась подписка на акции ABB. С чем связана необходимость выпуска новых акций банка и их массового предложения гражданам?

– Выпуск новых акций ABB осуществляется путем массового предложения в рамках исполнения соответствующего Указа Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева от 31 августа 2023 года. В данном Указе предусмотрены меры по привлечению частных инвестиций в государственные предприятия. ABB – одно из таких учреждений. Основная цель – увеличить вовлеченность граждан в управлении банком и способствовать развитию фондового рынка нашей страны. Для информации у нас в стране впервые проводится массовое предложение акций такого масштаба и формата. Мы гордимся этим историческим событием.

– Что даст привлечение частных инвестиций в ABB?

– Из наших регулярных отчетов о деятельности банка и данных, которыми мы часто делимся со всеми заинтересованными сторонами, видно, что за последние несколько лет ABB прошел значительный путь развития. Капитальная позиция банка укрепилась, и обеспечена эффективная деятельность. Сегодня ABB управляется в соответствии с современными корпоративными стандартами. Мы реализовали масштабные проекты по цифровизации. У нас есть значительные достижения в совершенствовании кредитной, рисковой, кадровой политики и развитии сети обслуживания. Мы полностью оцифровали банковские услуги. Мы создали успешный цифровой инвестиционный и страховой бизнес, чтобы удовлетворить другие потребности наших клиентов в финансовой экосистеме. В соответствии с нашей стратегией развития, у нас есть цели как по росту существующих бизнесов, так и по выходу на новые. До конца года ABB начнет предоставлять свои новые цифровые решения малому бизнесу. Привлечение частных инвестиций ускорит эти процессы развития и расширит их масштабы. Дополнительный капитал создаст условия для дальнейшего роста банка. В частности откроет новые возможности для финансирования реального сектора.

– Как можно выразить успехи ABB в нескольких цифрах?

– Согласно результатам прошлого года, ABB был самым прибыльным банком страны. По отчетам, составленным на основе Международных Стандартов Финансовой Отчетности, наш банк принес акционерам прибыль в размере 380 миллионов манатов. Количество активных клиентов за последние 3 года увеличилось в 2 раза. Коэффициент адекватности капитала банка составляет 21%, что на 9 процентных пунктов превышает нормативные требования.

Благодаря нашим цифровым решениям, сегодня около 60% кредитов и карт, продаваемых в банке, и около 95% операций наших корпоративных клиентов полностью осуществляются в цифровом формате, вне филиалов, то есть без контакта с клиентами. Сегодня коэффициент соотношения расходов к доходам нашего банка составляет 39%. Это ниже среднего показателя самых эффективных коммерческих банков мира. Все это свидетельствует о том, что работа команды ABB за последние годы сделала наш банк более стабильным, эффективным, продуктивным и конкурентоспособным. В основе всех наших успехов лежит труд каждого члена команды ABB.

Также хочу поделиться с вами еще одним интересным результатом. Иногда с увеличением числа клиентов качество обслуживания этих клиентов постепенно снижается. Но в ABB это не так. Напротив, в течение нескольких лет наш показатель Net Promoter Score, то есть Индекс Лояльности Клиентов, с каждым годом улучшается. Недавно, по результатам опроса, проведенного независимой маркетинговой исследовательской компанией, ABB стал Чемпионом по Рекомендациям среди банков с наивысшим показателем – 64,8%. Наши клиенты с уверенностью рекомендуют наш банк своим друзьям, родственникам и знакомым. О результатах опроса будут дополнительные разъяснения в СМИ.

– Сколько акций банка выставлено на продажу?

– В настоящее время в обращении находится более 4,5 млрд акций ABB. 96,37% этих акций принадлежит государству, остальная часть – частным инвесторам. В рамках массового предложения акций ABB предусмотрен выпуск и продажа еще 322 000 000 акций. Номинальная стоимость одной акции составляет 27 гяпиков. Любой инвестор может начать с небольшого вложения, то есть от 100 акций, и стать акционером банка. Это дает возможность каждому гражданину Азербайджана стать акционером ABB.

– Сколько новых инвесторов вы планируете привлечь?

– Наша цель – привлечь десятки тысяч новых инвесторов. Исходя из намерений Указа, мы ориентируемся на привлечение именно мелких акционеров, а не крупных частных инвесторов. Начало процесса с имиджевого фильма с лозунгом “ABB Bizik” и объявления подписки под лозунгом “Mərkəzdən hər kəsə!” также направлено на достижение этой цели. Мы хотим предложить гражданам Азербайджана абсолютно новый, альтернативный инвестиционный инструмент и одновременно внести свой вклад в оживление рынка капитала. Представьте, что с небольшим вложением, начиная от 27 манатов, каждый может стать акционером Банка, которому он доверяет и ценит, участвовать в его управлении и получать прибыль.

– Как будет распределяться доля акционеров в уставном капитале после завершения эмиссии?

– Государство Азербайджан останется основным крупным акционером ABB. После завершения процесса привлечения частных инвестиций доля участия государства уменьшится до 90%. Доля частных инвесторов увеличится до 10%.

– Как можно приобрести акции?

– Акции ABB можно заказать в первую очередь через приложение ABB-mobile. Отмечу, что банк сделал важный первый шаг в этой области. Впервые в нашей стране была создана возможность подписки на акции через цифровую платформу. Наше основное желание и ожидание заключается в том, чтобы заказы на подписку на акции осуществлялись через приложение ABB-mobile, чтобы способствовать распространению полезного цифрового опыта среди наших граждан. Это самый удобный и простой способ для инвесторов. Не теряя времени и не посещая никаких мест, всего несколькими касаниями можно разместить заказ на подписку на акции банка через приложение ABB-mobile. Конечно, есть граждане, которые хотят использовать альтернативные каналы продаж, и мы учли их. Подписку на акции ABB можно оформить в филиалах банка, а также через компанию ABB Invest и все другие инвестиционные компании в нашей стране. Переговоры с партнерами по расширению каналов оказания услуги продолжаются. Новая информация будет предоставляться по мере появления. Отмечу также, что с целью сделать инвестиционные возможности в акции ABB более доступными, Национальный депозитный центр, Бакинская фондовая биржа и инвестиционные компании отменили все комиссии для инвесторов. Пользуясь случаем, мы благодарим Центральный банк Азербайджана, Азербайджанский инвестиционный холдинг и всех наших партнеров за поддержку в процессе.

– Сколько инвесторов уже разместили заказы с 11 июня?

– В настоящее время у ABB около 1800 частных акционеров. Представьте, что за короткий период времени уже более 6000 инвесторов разместили свои заказы, что в три раза больше. Это показывает огромный интерес к акциям нашего банка. Как я уже упоминал, наша цель – привлечь десятки тысяч новых инвесторов.

– Что даст владение акциями ABB гражданам в материальном плане? Можете ли вы выразить это в цифрах?

– На протяжении последних 6 лет мы регулярно выплачиваем акционерам высокие дивиденды. На основе финансовых результатов 2023 года мы выплатили акционерам банка дивиденды на сумму 185 миллионов манатов. Это составляет 4,1 гяпика на одну акцию. Таким образом, если считать по номинальной стоимости, доходность по дивидендам наших акций достигла 15,1%. Дивиденды на одну акцию за последние 3 года выросли с 2,8 гяпиков до 4,1 гяпика, то есть на 46%. Также отмечу, что только за прошлый год прибыль на одну акцию составила 8 гяпиков, что означает увеличение доходности акций до 31%. Чем больше банк зарабатывает и увеличивает прибыль, тем больше дивидендов он выплачивает акционерам. С этой точки зрения, владение акциями ABB – это большая возможность для наших граждан получить значительную прибыль. Акционеры с одной стороны ежегодно получают высокие дивиденды, а с другой стороны, их акции имеют потенциал роста стоимости год от года. Кроме того, до 1 февраля 2028 года физические лица не будут облагаться налогом на дивиденды, выплачиваемые по акциям компаний, включенных в листинг Бакинской фондовой биржи, включая акции банка ABB.

– Последний вопрос: смогут ли новые акционеры продать свои акции после завершения эмиссии?

– Да, в настоящее время наши существующие акционеры могут продавать свои акции или покупать новые на вторичном рынке через инвестиционные компании. Отмечу, что в настоящее время также ведутся работы по цифровизации вторичного рынка совместно с Центральным банком Азербайджана, Национальным депозитным центром и Бакинской фондовой биржей. Наша цель – к концу года создать платформу для купли-продажи акций ABB и других акций на вторичном рынке через приложение ABB-mobile, тем самым полностью обеспечив ликвидность акций. Этот рынок является новым бизнес-направлением, в которое ABB активно вошел в последнее время. Поэтому развитие рынка ценных бумаг окажет очень позитивное влияние на коммерческую деятельность нашего банка.