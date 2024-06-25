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Между SOCAR и VNG подписан меморандум о взаимопонимании

Экономика Материалы 25 июня 2024 21:49 (UTC +04:00)
Между SOCAR и VNG подписан меморандум о взаимопонимании
Фото: SOCAR AQŞ/Facebook

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 25 июня Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и компания VNG подписали меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в области природного газа и возобновляемых источников энергии.

Как сообщили Trend в SOCAR, меморандум о взаимопонимании, подписанный с VNG, одной из ведущих энергетических компаний Германии, будет способствовать развитию устойчивых энергетических решений и международного сотрудничества.

Документ предусматривает обмен опытом по изучению возможностей поставок природного газа и использования газовой инфраструктуры. Согласно меморандуму, стороны будут изучать возможности сотрудничества по проектам, связанным с переходом на возобновляемую энергетику и декарбонизированные газы.

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