Kapital Bank в филиале "Гянджа" предлагает в аренду депозитные сейфы

8 августа 2017 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети начал предлагать клиентам в аренду индивидуальные банковские депозитные сейфы в филиале "Гянджа", расположенного по адресу г.Гянджа, улица Джавадхана, 24.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, депозитарное хранилище банка отвечает всем требованиям и стандартам в сфере безопасности, находится под круглосуточной охраной и оборудовано комплексом видеонаблюдения.

Индивидуальные банковские сейфы удобны и надежны для безопасного хранения юридических документов, деловой документации, ювелирных украшений, драгоценных металлов, ценных бумаг, произведений искусства или других предметов. В зависимости от размеров, цены за аренду ячейки сроком минимум 1 месяц начинаются от 30 манат. Информацию по тарифам можно получить на сайте – www.kapitalbank.az/tariffs?hl=ru.

Следует отметить, что наряду с развитием столичных филиалов Kapital Bank стремится усовершенствовать и развивать также региональные филиалы, предлагая своим клиентам различные услуги. Также до открытия этой услуги в филиале "Гянджа", депозитные сейфы были предоставлены клиентам банка в филиалах Sabail, Merkez и Ganjlik.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

Azernews Newspaper
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