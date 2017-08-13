Турсектор Турции претерпит изменения (Эксклюзив)

13 августа 2017 21:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция намерена стать одной из ведущих стран мира в сфере туризма, и войти в первую пятерку. Об этом сказали Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

Для этого, как отмечают в министерстве, у Турции есть потенциал, но вместе с тем необходимо проведение ряда важных реформ в туристическом секторе страны.

"Одной из важных реформ является переход от сезонного туризма к круглогодичному", - сказали в министерстве, отметив, что в стране, наряду с летним сезонным туризмом, есть потенциал для развития горнолыжного туризма - для любителей активного зимнего туризма.

"Для привлечения большого количества туристов в Турцию следует также уделять особое внимание рекламированию туристического сектора, как внутри страны, так и за рубежом", - сказали в министерстве.

По словам источника, на развитие наименее развитых сфер туризма в стране можно перенаправить получаемые от этого сектора доходы.

Согласно данным Института статистики Турции (TUİK), во втором квартале 2017 года доходы Турции от туризма увеличились на 8,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 5,413 миллиарда долларов.

Отметим, что количество иностранцев, посетивших Турцию в июне 2017 года, увеличилось на 43,01 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года. В июне текущего года Турцию посетило 3,486 миллиона иностранцев, 41,991 тысячи из которых направлялись транзитом через Турцию в другие страны.

За шесть месяцев текущего года Турцию посетило 12, 249 миллиона иностранных гостей, что на 14,05 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года

Отметим, что в 2016 году Турцию посетило 25,352 миллиона туристов, что на 30 процентов меньше показателя за предыдущий год.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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