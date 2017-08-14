Узбекистан вводит в обращение денежную купюру достоинством в 50 тысяч сумов

14 августа 2017 17:11 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане с 22 августа вводится в обращение денежная банкнота достоинством 50 тысяч сумов.

«С 22 августа 2017 года Центральный банк Республики Узбекистан выпускает в обращение новые денежные знаки в виде банкнот достоинством 50000 сум», - говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте регулятора.

«Наряду с находящимися в обращении денежными знаками и монетой, выпускаемые в обращение денежные знаки достоинством 50000 сум обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей, всеми хозяйствующими субъектами и населением без всяких ограничений», - говорится в сообщении.

До настоящего времени самой крупной банкнотой в Узбекистане являлась банкнота достоинством в 10 тысяч сумов, введенная в обращение 10 марта текущего года. В обращении находятся также купюры номиналом пять тысяч сумов, одна тысяча сумов, пятьсот, двести и сто сумов.

Минимальный размер заработной платы в Узбекистане составляет на сегодняшний день 149, 775 тысячи сумов.

По данным официальной статистики, инфляция в 2016 году составила 5,7 процента.

Официальный курс на 14 августа - 4126,45 сума /$ 1

(Автор: Демир Азизов)

Azernews Newspaper
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