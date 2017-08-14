Азербайджан и Венгрия реализуют крупнейший совместный агропроект

БАКУ /Trend/ - В Хызынском районе Азербайджана 15 августа 2017 года состоится церемония закладки фундамента тепличного комплекса, построенного азербайджанским CTC Holding совместно с венгерскими компаниями.

Об этом говорится в сообщении посольства Венгрии в Азербайджане, распространенном в понедельник.

Тепличный комплекс будет расположен на территории в 210 тысяч квадратных метров, а его стоимость составляет 17,2 миллиона евро. Источником финансирования выступил венгерский EXIM Bank.

“На сегодняшний день это крупнейший совместный азербайджано-венгерский сельскохозяйственный проект”, - говорится в сообщении.

Подрядчиком в рамках проекта строительства теплицы выступит компания Kész International Kft.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Венгрией в январе-июле 2017 года составил порядка 20 миллионов долларов. Почти весь товарооборот приходится на поставки в Азербайджан венгерской продукции.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli