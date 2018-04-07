К строительству Shymkent city в Казахстане привлечены частные инвесторы

БАКУ /Trend/ - Комплекс Shymkent city в Казахстане будет возведен на средства частных инвесторов, сообщают в субботу казахские СМИ.

В связи с этим состоялась встреча заместителя акима Шымкента Габита Мауленкулова с предпринимателями, готовыми вложить средства и начать строительство «города в городе» согласно генеральному плану.

В настоящее время желание начать работу на общей площади 42,7 га изъявили 20 частных инвесторов.

На встрече были обсуждены качество и оформление объектов, которые планируется построить, а также обговорены возможности строительства в комплексе жилья первого и второго класса. Мауленкулов подчеркнул, что городское управление готово оказать поддержку инвесторам.

Отметим, что «город будущего» расположится в северной части Шымкента. Комплекс рассчитан на 70 тысяч жителей, здесь будут построены 316 домов, а также появятся школы, детские сады, рестораны, киноконцертный зал, спортивный комплекс, бизнес-центры и самый большой в Шымкенте парк.

(Автор: Али Мустафаев)

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