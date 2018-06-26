Узбекистан и Новая Зеландия налаживают торгово-экономическое сотрудничество

26 июня 2018 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Новая Зеландия намерены подготовить и подписать соглашения о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве, взаимной защите и поощрении инвестиций, избежании двойного налогообложения и ряд других, сообщает издание Подробно.uz со ссылкой на министерство иностранных дел Узбекистана.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи в МИД Узбекистана с послом Новой Зеландии Иэном Александром Хиллом.

«Основное внимание на встрече было уделено актуальным вопросам узбекско-новозеландской повестки дня и перспективам ее расширения. Стороны констатировали значительный незадействованный потенциал для развития двусторонних отношений практически во всех сферах сотрудничества», – отметили в МИД.

Обе стороны одинаково заинтересованы и видят реальные перспективы, несмотря на географическую удаленность стран, в наращивании взаимовыгодных торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных связей, в том числе в области сельского хозяйства, альтернативной электроэнергетики, туризма, науки и образования с привлечением передового опыта Новой Зеландии.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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