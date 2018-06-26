В Казахстане могут создать Центр по IV промышленной революции для Центральной Азии

26 июня 2018 10:32 (UTC+04:00)

21 июня в Женеве управляющий Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) Кайрат Келимбетов провел встречу с исполнительным председателем и основателем Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаусом Швабом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МФЦА.

Во встрече также приняла участие Постоянный представитель Республики Казахстан при отделении ООН и других международных организациях Жанар Айтжанова.

В ходе встречи Келимбетов отметил значение деятельности ВЭФ на глобальном уровне, а также заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении сотрудничества с данной организацией. Он подробно информировал собеседника о стратегических направлениях МФЦА, отметив, что его создание является частью структурных реформ по диверсификации экономики Казахстана, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата и интеграцию международных стандартов бизнеса.

Исполнительный председатель ВЭФ отметил большое значение, которое ВЭФ придает сотрудничеству с Казахстаном. Профессор Шваб подчеркнул лидирующую роль Казахстана в Центральной Азии.

Кроме того, Шваб высказал предложение о создании в Казахстане Центра по Четвертой промышленной революции для Центральной Азии на базе МФЦА. Аналогичный Центр ВЭФ, действующий в Сан-Франциско, фокусируется на развитии новых технологий, искусственного интеллекта, блокчейн-технологий и других современных видов технологий. Создание аналогичного центра в регионе Центральной Азии, по мнению Шваба, соединит континенты, различные центры передового опыта и позволит продвигать ключевые идеи центров на глобальном уровне.

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