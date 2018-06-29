Азербайджан увеличил доходы и расходы госбюджета-2018 (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в пятницу утвердил проект изменений в закон "О государственном бюджете 2018 года".

Прогнозы по доходам государственного бюджета увеличиваются на 1 983 миллиона манатов (9,9 процента) - до 22 110 миллионов манатов, расходы - на 2 014 миллионов манатов (9,6 процента) - до 23 061 миллиона манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 951 миллиона манатов (рост на 31 миллион манатов), что будет равно 1,3 процента от ожидаемого в 2018 году ВВП Азербайджана.

Поступления по линии министерства по налогам снижаются на 527 миллионов манатов, а по линии Государственного таможенного комитета - увеличиваются на 785 миллионов манатов.

Кроме того, подразумевается увеличение размера трансферта SOFAZ в госбюджет на 1,75 миллиарда манатов.

В графе расходов, средства на оборонные расходы увеличены с 2, 739 миллиарда манатов до 2,905 миллиарда манатов, также повышены социальные расходы.

Также правительство выделит 963,2 миллиона манатов госкомпании SOCAR для финансирования работ на ряде месторождений и поддержки “Азерэнержи”. Из них 663,2 миллиона манатов пойдут на повышения уставного капитала SOCAR, который направит эти средства на финансирование буровых работ на месторождениях “Умид”, “Карабах” и “Бабек”. Оставшиеся средства (300 миллионов манатов) будут выделены для субсидирования “Азерэнержи”.

Кроме того, помимо этих средств, “Азерэнержи” получит еще 81,4 миллиона манатов на покрытие обязательств перед финской компанией Wartsila в рамках закупки оборудования для теплоэлектростанции близ электростанции “Сангачал” и оказания в связи с этим технической поддержки.

Доходы скорректированного сводного бюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируются на уровне 28 086,8 миллиона манатов, что на 3 981,1 миллиона манатов, или 16,5 процента больше утвержденного бюджета. Расходы сводного бюджета составят 26 537 миллионов манатов, что на 1 600,2 миллиона манатов, или 6,4 процента больше утвержденных показателей. Согласно новым прогнозам, утвержденный ранее дефицит сводного государственного бюджета в размере 831,1 миллиона манатов сменится профицитом в 1 549,8 миллиона манатов.

Бюджетные прогнозы откорректированы с учетом цены на нефть в 55 долларов за баррель. Базовая цена на нефть, заложенная в госбюджете на этот год, составляла 45 долларов.

(Авторы: Анвар Мамедов, Эльчин Мехтиев)

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