Агентство МСБ и Фонд молодежи подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

БАКУ/Trend/ - В Бакинском конгресс центре Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Фонд молодежи подписали меморандум о взаимопонимании между структурами, сообщает Trend с мероприятия.

Со стороны Агентства МСБ документ был подписан председателем правления Орханом Мамедовым.

Со стороны Фонда молодежи документ был подписан исполнительным директором Фонда Фаридом Джафаровым.

Меморандум подписан в рамках Первого форума молодых предпринимателей, в целях поддержки начинающих бизнесменов Азербайджана.

Напомним, в Баку, при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, проходит Первый форум молодых предпринимателей.

(Автор: Эльдар Джанашвилии. Редактор: Юсиф Агаев.)

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