В Баку обсуждают проект поддержки экспортеров

25 декабря 2019 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Центре анализа экономических реформ и коммуникаций, в рамках "Проекта поддержки экспортеров", проводятся встречи с предпринимателями.

Как сообщает Trend, встреча организована Агентством пищевой безопасности Азербайджана (АПБ), Центром анализа экономических реформ и коммуникаций, ОАО "Аграрные поставки и снабжение" при министерстве сельского хозяйства и Агентством по аграрному кредитованию и развитию США (USAID).

Принцип "Единое окно" расширит экспортные возможности через портал Azexport и электронные услуги узла цифровой торговли. Об этом заявил руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Ниджат Гаджизаде.

По словам советника председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Эльхана Микаилова, вопросы пищевой безопасности являются крайне важными в экспортных операциях. Микаилов также подчеркнул важность данной встречи с точки зрения диверсификации экспортной географии нашей страны и возможностей выхода на нетрадиционные рынки.

Председатель правления ОАО "Аграрные поставки и снабжение" Лейла Мамедова сообщила о мерах, предусмотренных в связи с расширением доступа фермеров и производимой ими сельскохозяйственной продукции на внешние рынки, преодолением трудностей экспортеров в этом направлении.

Кроме того, на мероприятии прозвучали доклады о новом механизме субсидирования в аграрной сфере и доступе к финансовым ресурсам, экспортном потенциале Азербайджана и вкладе USAID по развитию аграрного кредитования в стране, а также были презентованы география экспорта пищевой продукции и требования к импорту из зарубежных стран.

Напомним, что сегодня в Баку проходит встреча с предпринимателями в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций в рамках "Проекта поддержки экспортеров".

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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