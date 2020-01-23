Вопросы низкого качества мясной продукции быстрого питания найдут свое решение в кратчайшие сроки

БАКУ /Trend/ - Вопросы, связанные с продажей низкокачественных мясных продуктов в пунктах общественного питания (доняр) найдут свое решение в кратчайшие сроки.

Об этом на форуме о текущем состоянии и перспективам пищевого бизнеса, сказал заместитель председателя Агентства по продовольственной безопасности Руфат Рустамзаде, сообщает Trend с мероприятия.

Он отметил, что в настоящее время в стране насчитывается около 50 тысяч субъектов общепита, и агентство пищевой безопасности не может разом решить проблему такого масштаба, такой практики нет ни в одной стране.

"Если потребитель знает, сколько стоит килограмм мяса, то, естественно, он должен знать, что любой продукт питания, предоставленный ниже этой цены, уже представляет опасность" - сказал заместитель председателя.

Он отметил, что каждый, будь то предприниматель или покупатель, должен знать, где начинается и где заканчивается его ответственность.

"Естественно, мы проводим просветительские работы, рейды совместно с правоохранительными органами. В частности, обнаружено, что в различных учреждениях питания используется мясо павшего скота. Мы готовим техническую базу по этому поводу, поэтому эти вопросы найдут свое разрешение в кратчайшие сроки", - подытожил Рустамзаде

Напомним, в Баку прошел форум, посвященный теме текущего состояния и перспектив пищевого бизнеса в Азербайджане.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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