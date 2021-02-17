Госслужба по антимонопольной политике Азербайджана заявила о перспективных направлениях деятельности на 2021-23 гг.

БАКУ /Trend/ - Усовершенствование системы регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий в Азербайджане станет одной из основных задач, определённой в “Стратегической дорожной карте” Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана на 2021-2023 годы.

Как сообщает в среду Trend, об этом на онлайн-брифинге "Итоги 2020 года" заявил заместитель начальника Госслужбы Мамед Аббасбейли.

По его словам, в этой карте также определены критерии по эффективному управлению и деятельности единого интернет-портала госзакупок и по принятию более 1400 стандартов в течение следующих трёх лет в рамках "Национальной программы стандартизации на 2021-2023 гг.".

Также было отмечено, что в этой концепции найдет свое отражение и вопрос о создании электронной платформы в сфере обеспечения единства измерений, усиления потенциала лабораторно-испытательной инфраструктуры и цифровизации услуг населению и предпринимателям.

В завершении заместитель начальника Госслужбы особо подчеркнул, что в этой стратегической карте найдет свое решение и сотрудничество с международными и региональными организациями, что является немаловажным фактором в структуре антимонопольной политики.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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