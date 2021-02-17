Ozon разместил бонды на сумму $750 млн со сроком погашения в 2026 году
Ozon выпустит конвертируемые в ADS облигации на общую сумму $750 млн со сроком погашения в 2026 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Облигации будут иметь купонный доход 1,875% годовых с погашением два раза в год. Премия за конвертацию установлена в размере от 42,5% выше средневзвешенной цены одной ADS на NASDAQ Global Select Market на 17 февраля 2021 года.
Организаторы сделки - Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Ozon - российская e-commerce площадка, на которой представлено около 9 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. Свыше 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса, 18 тыс. компаний и предпринимателей продают свои товары на площадке.
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