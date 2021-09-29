В Тбилиси открылся завод по производству энергоэффективных стройматериалов
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Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО)
Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией обеспечит мир во всем регионе – Ибрагим Калын
Сестры шехидов Полада Гашимова и Урфана Велизаде вместе с гази Карабахской войны приняли участие в проекте для детей (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Откровенно говоря, во время войны Франция не повела себя как честный посредник
Президент Ильхам Алиев: Любое заявление о неразрешенности конфликта является не только неуместным, но и опасным
Президент Ильхам Алиев: На политической и географической карте Азербайджана нет единицы под названием «Нагорный Карабах»
Президент Ильхам Алиев: У меня никогда не было телефонного разговора ни с одним руководителем Армении
В азербайджанской армии проведен цикл мероприятий в связи с годовщиной начала Отечественной войны (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война показала, что никаких шансов перед нами у Армении нет
Президент Ильхам Алиев: Отчет НПО “Репортеры без границ” не представляет для меня и для азербайджанского народа никакого значения
Ускоренными темпами продолжается строительство автодорог Худаферин – Губадлы – Лачин и Ханлыг – Губадлы (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Настало время предупредить Армению: они должны отказаться от реваншистских попыток и смотреть в будущее
Президент Ильхам Алиев о встрече с Николом Пашиняном: Если сопредседатели Минской группы выступят с предложением о такой встрече, то мы, конечно, не будем против
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан никогда, даже во время войны, во время оккупации не возражал против любых контактов на высшем уровне
Документ, принятый ПАСЕ на фоне новых реалий постконфликтного периода, вызывает сожаление – азербайджанский депутат
«Во время 44-дневной войны мы были ближайшим к зоне боевых действий филиалом AccessBank-а» - руководитель Бардинского филиала банка (ФОТО)
В Азербайджане увеличен численный предел работников Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям – Указ
Фонд возрождения Карабаха организовал поездку в Агдам делегации Азербайджано-американской торговой палаты (ФОТО)
Информация о якобы ранении армянского военнослужащего в результате обстрела азербайджанской армии не соответствует действительности – минобороны
Единство власти и народа - один из главных факторов победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне - протоиерей Константин Поминов