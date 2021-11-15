Зарубежные инвесторы ознакомятся с возможностями предприятий Азербайджана - MÜSİAD

БАКУ /Trend/ - Посредством 25-го Международного бизнес-форума (IBF) мы продолжим развивать сотрудничество между Турцией и Азербайджаном.

Об этом сказал в понедельник председатель правления Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) Махмут Асмалы на форуме IBF в Баку, сообщает Trend.

По его словам, этот форум заложит основы для нового этапа экономического сотрудничества Турции и Азербайджана.

«Бизнесмены посетят предприятия Азербайджана и ознакомятся с их возможностями. Будет дана оценка работам по восстановлению Карабаха и сферам экономического развития», - сказал Асмалы.

Отметим, что при организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) в Баку начал работу 25-й Международный бизнес-форум (IBF - International Business Forum) с участием бизнесменов ряда стран и официальных лиц, сообщает в понедельник Trend.

Форум организован в целях развития двусторонних торгово-экономических отношений между странами, создания моделей устойчивого сотрудничества, укрепления связей в области инвестиций и бизнеса. В рамках форума IBF, основанного в 1995 году MÜSİAD и проводимого раз в год, организуются панельные обсуждения, презентации, двусторонние встречи и другие мероприятия.

Для участия в форуме из Турции прибыли 550 бизнесменов. В рамках форума обсуждаются перспективы развития экономики Азербайджана, инвестиции и другие вопросы.

Официальными медиа-партнерами IBF являются АМИ Trend, Day.Az и медиа-проект TURKIC.World.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)