«АрселорМиттал» планирует вложить значительные средства в модернизацию активов в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Компания «АрселорМиттал» планирует вложить значительные средства в модернизацию сталелитейного завода и горнорудных активов в Казахстане.

Об этом стало известно в ходе встречи премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с исполнительным председателем правления компании «АрселорМиттал» Лакшми Митталом, передает Trend в среду со ссылкой на правительство Казахстана.

Стороны обсудили планы компании по модернизации производства и повышению безопасности труда, вопросы поставок выпускаемой продукции на внутренний рынок и в соседние страны и другие вопросы.

Лакшми Миттал сообщил, что компания в ближайшие годы планирует вложить значительные средства в модернизацию сталелитейного завода и горнорудных активов. При этом большое внимание также планируется уделить вопросам обучения сотрудников и обеспечения их безопасности.

Смаилов заострил внимание на необходимости сохранять существующие темпы производства, расширять номенклатуру выпускаемой продукции и более тесно работать с руководством министерства индустрии и инфраструктурного развития по решению возникающих вопросов.