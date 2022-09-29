Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана назвал маржу банков по ипотечным кредитам

БАКУ /Trend/ - Максимальная маржа банков по обычным ипотечным кредитам составляет четыре процента.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал директор департамента ипотечных кредитов Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Расим Абдуллаев на тренинге для СМИ.

Он отметил, что по льготным кредитам маржа составляет три процента.

«Стоимость привлеченных средств фонда составляет по обычным процентам три процента, а один процент - это маржа, определяемая фондом", - добавил он.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан указом Президента Азербайджана в 2017 году путем реорганизации и слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".