Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Бизнес

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана назвал маржу банков по ипотечным кредитам

Бизнес Материалы 29 сентября 2022 11:30 (UTC +04:00)
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана назвал маржу банков по ипотечным кредитам

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Максимальная маржа банков по обычным ипотечным кредитам составляет четыре процента.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал директор департамента ипотечных кредитов Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Расим Абдуллаев на тренинге для СМИ.

Он отметил, что по льготным кредитам маржа составляет три процента.

«Стоимость привлеченных средств фонда составляет по обычным процентам три процента, а один процент - это маржа, определяемая фондом", - добавил он.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан указом Президента Азербайджана в 2017 году путем реорганизации и слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости