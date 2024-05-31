БАКУ /Trend/ - В Азербайджане растет интерес к цифровой сфере, особенно к онлайн-операциям и интернет-банкингу.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала консультант Всемирного банка Халиса Шахвердиева в ходе второго ежегодного отчетного собрания по Программе оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF), финансируемой Европейским союзом (ЕС) и управляемой Всемирным банком (ВБ).

"Исследования показывают, что 47 процентов населения стремится узнать больше о проведении онлайн-операций, а 40 процентов интересуются интернет-банкингом", - сказала Шахвердиева.

По ее словам, наибольшая потребность в цифровом обучении наблюдается в Нахчыване, где 87 процентов жителей Кенгерлинского района и 79 процентов жителей Шарурского района выразили желание повысить свои цифровые навыки.

"Кроме того, сельскохозяйственный сектор также может извлечь выгоду из доступного интернета, применяя интеллектуальные методы ведения сельского хозяйства, такие как цифровое земледелие, точное земледелие и маркетинг", - сказала она.