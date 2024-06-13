Названы перспективные сферы сотрудничества Азербайджана и Греции

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Греция договорились о двухлетнем Плане действий, определяющий дорожную карту сотрудничества во всех сферах, в ходе пятого заседания Совместной комиссии по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Греческой Республики.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-релиз министерства энергетики (глава этого министерства Парвиз Шахбазов - сопредседатель комиссии со стороны Азербайджана).

Помимо этого, были подписаны Протокол 5-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству в экономической, промышленной и технологической сферах Азербайджана и Греции, а также Меморандум о взаимопонимании между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Агентством "Энтерпрайз Греция".

На встрече было сообщено, что товарооборот между двумя странами в прошлом году составил 1,4 миллиарда долларов США.

Заместитель министра иностранных дел Греции Костас Фрагояннис отметил, что развитие и продвижение сотрудничества в различных областях (включая торговлю и инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, энергетику, технологии, здравоохранение и туризм) имеют перспективу.

В целом, 5-е заседание совместной межправительственной комиссии заложило основу для непрерывного, конструктивного, эффективного диалога и обмена идеями между Грецией и Азербайджаном.

"До сведения греческой стороны была доведена информация о благоприятной инвестиционной среде в Азербайджане, о Свободной экономической зоне "Алят", об индустриальных зонах и агропарках, а также о возможностях сотрудничества по Транскаспийскому международному транспортному коридору "Восток-Запад"", - сообщили в минэнерго Азербайджана.

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