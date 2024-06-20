Увеличился иранский импорт продукции из Казахстана

БАКУ /Trend/ - В первом месяце текущего иранского года (20 марта - 19 апреля 2024 года) иранский импорт продукции из Казахстана увеличился на 13,9 процента в стоимостном выражении и на 24 процента в весовом отношении по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, в первом месяце импорт Ирана продукции из Казахстана составил 3,37 тысячи тонн на сумму 7,7 миллиона долларов США.

В статистике говорится, что за первый месяц прошлого иранского года Иран импортировал из Казахстана 2,96 тысячи тонн продукции на сумму 6,2 миллиона долларов США.

Также упоминается, что Иран импортировал из Казахстана в основном пшеницу, ячмень, различное оборудование и т.д.

Отметим, что за прошлый иранский год (21 марта 2023 года - 19 марта 2024 года) Иран импортировал из Казахстана около 139 тысяч тонн продукции на сумму 63,3 миллиона долларов США. Импорт Ирана продукции из Казахстана снизился на 49,3 процента в стоимостном выражении и на 49,7 процента в весе по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2022 года - 20 марта 2023 года).

Добавим, что за первый месяц текущего иранского года (20 марта - 20 апреля 2024 года) импорт ненефтяных продуктов Ирана составил 2,4 миллиона тонн на сумму 2,7 миллиарда долларов США. В первом месяце импорт ненефтяной продукции снизился в стоимостном выражении на 11,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, и увеличился на 33,4 - в весовом.

Следует также отметить, что при импорте продукции Иран в основном придает значение ввозу необходимых стране продуктов и накладывает определенные ограничения на ввоз той продукции, которая также производится в стране.