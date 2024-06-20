Активы страхового сектора Азербайджана за последние 3 года выросли на 34% - Талех Кязымов

БАКУ /Trend/ - Активы страхового сектора Азербайджана за последние три года выросли на 34 процента.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе церемонии открытия Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

"В настоящее время Азербайджан вступает в новый этап развития, и для укрепления как государства, так и народа проводится множество реформ. Особенно это касается страхового сектора. В последние годы здесь происходят значительные институциональные изменения, меняется инфраструктура. В первую очередь хотелось бы отметить положительную динамику за последние три года. Активы увеличились на 34%, а капитал – более чем на 7%. За этот период, начиная с 2019 года, премиальные страховые выплаты возросли на 26%", - сказал он.

По его словам, в целом объем страхового рынка вырос более чем на 1,5%.

"Важно отметить, что в соответствии с международным законодательством и принципами обеспечения страхового рынка, а также для обеспечения перестраховки и страхования, были приняты меры по формированию резервов и укреплению институтов. Для повышения осведомленности населения о страховых услугах и совершенствования механизма обязательного страхования внедрены новые методы. Также обеспечен доступ к различным возможностям механизма страхования жизни", - добавил он.

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