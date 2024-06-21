У PASHA Insurance существует несколько уровней защиты, которые обеспечивают надежную охрану данных клиентов - Мурад Мамедзаде

БАКУ /Trend/ - У PASHA Insurance существует несколько уровней защиты, которые обеспечивают надежную охрану данных клиентов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал руководитель команды Medical Agile OAO "PASHA Insurance" Мурад Мамедзаде в ходе панельной дискуссии на тему "Медицинское страхование в постпандемическую эру" в рамках второго дня Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

"Даже законодательная база требует от страховых компаний, в том числе и PASHA Insurance, соблюдения ряда требований, таких как хранение данных в других регионах. Таким образом, существует несколько уровней защиты, которые обеспечивают надежную охрану данных наших клиентов. Это очень деликатный вопрос, особенно когда речь идет о данных о здоровье людей. Правовые последствия, зачастую блокирующие или замедляющие цифровую трансформацию, являются одной из проблем, с которой сталкиваются правительства при использовании таких данных, особенно данных о здоровье. Например, GDPR [общий регламент по защите данных] на глобальном уровне и другие подобные нормативные акты помогают сделать это возможным. Однако с каждым технологическим прогрессом возникают определенные риски, связанные с использованием этих данных", - отметил он.

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