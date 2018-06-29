Узбекистан приступил к транзиту таджикской электроэнергии в Афганистан

БАКУ /Trend/ - Узбекистан приступил к транзиту электричества из Таджикистана в Афганистан, сообщают в пятницу узбекские СМИ.

Согласно информации, в Афганистан уже было отправлено 140 миллионов киловатт-часов электроэнергии по сетям Сурхандарьинского энергоузла.

«Мы подписали с компанией «Узбекэнерго» дополнительное соглашение по транзиту электроэнергии в Афганистан. Сегодня энергосистемы Узбекистана и Таджикистана работают в режиме замещения, однако в ближайшем будущем мы полностью восстановим параллельную работу, в этой связи имеется поручение межправительственной комиссии двух стран», – отметил председатель компании «Барки Точик» Исмоилзода Мирзо Иброхим.

Глава компании также добавил, что вопрос поставок электроэнергии в Афганистан тесно связан с восстановлением действующей линии электропередачи на территории этой страны и, как только этот вопрос будет решен, стороны продолжат обсуждение дальнейшего сотрудничества в данном направлении.

Кроме того, по словам Иброхима, Ташкент и Душанбе заключили контракт на поставку в этом году 1,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан.

Напомним, что ранее председатель правления «Узбекэнерго» Улугбек Мустафаев заявил, что Узбекистан и Таджикистан в этом году восстановили режим совместной работы энергосистем двух стран. Также, по словам главы узбекской компании, Узбекистан ведет активную работу по присоединению Афганистана к единому энергетическому кольцу Центральной Азии.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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